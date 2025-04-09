AKEL partisinin “Mağusa” ilçe komitesinin olayı kınadığını ve AKEL’in Nazi selamı veren öğrencilere öğretmenlerinin de destek çıktığı suçlamasında bulunduğunu yazan Politis gazetesi, fotoğraflı şekilde yer verdiği haberinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı Orta Eğitim Müdürlüğü'nün olay konusunda araştırma başlattığını belirtti.

Haberde, EDEK ile Volt partilerinin de olayı kınadığı ve iki partinin de Eğitim Bakanlığı'ndan derhal önlem almasını istedikleri kaydedildi.

Olay konusunda yaptığı açıklamada endişe verici bir durumdan söz eden AKEL, “Mağusa” örgütü ise öğrencilerin öğretmenlerinin duruma müsamaha göstermesiyle fotoğraf çekildiklerini belirterek, öğretmenin meslektaşının tepkisine rağmen öğrencileri Nazi selamı vererek fotoğraf çekmeyi sürdürmeleri konusunda teşvik etmesinin kaygı verici olduğunu ifade etti.

Nazizm’in okullarda yeri olmadığı gibi toplumda da yeri olmadığını belirten AKEL “Mağusa” örgütü açıklamasında, Eğitim Bakanlığı'nı derhal konuyla ilgili tüm gerekli önlemleri almaya da çağırdı.