Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak Kombos’un, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temasları çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldığını yazdı.

Kombos’un BAE temaslarının, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası düzeyde iş birliğinin ileriye götürülmesi amacıyla Körfez ülkeleriyle temasların yoğunlaştırılması çerçevesine dayandığını yazan gazete, Kombos’un BAE temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldiğini belirtti.

Habere göre, iki ülke bakanları arasındaki görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası zorluklar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren çeşitli iş birliklerinin daha da geliştirilmesi konusuna özellikle vurgu yapıldığını belirten gazete, Kombos’un, BAE Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İş Birliği Müsteşarı Reem Al Hashimy ile de görüşmesinde bölgesel istikrar, insani çabalar, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği ve Güney Kıbrıs’ın 2026 yılında devralacağı AB dönem başkanlığı konularının da ele alındığını yazdı.