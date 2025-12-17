Rum Merkezi Cezaevi'nde üst rütbeli bir görevlinin cinsel içerikli videosunun ve mesajlarının kamuoyuna düştüğü belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi'nde ardı ardına yaşanan skandallara bir yenisinin daha eklendiğini yazdı. Gazete, geçtiğimiz günlerde cezaevinde biri intihar olmak üzere iki ölümün gerçekleştiğini hatırlatırken, dün de üst düzey bir cezaevi memurunun cinsel içerikli bir videosu ve mesajlaşmalarının sosyal medyada yayıldığını kaydetti.

Söz konusu videonun gerçek olup olmadığının incelemeye alındığını belirten gazete, olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını da aktardı.