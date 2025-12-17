Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ile AB Komisyonu’nun ortak çalışmasıyla yapılan bir araştırma Güney Kıbrıs’ın sağlık profilini ortaya koydu.

Fileleftheros gazetesi, OECD ile AB Komisyonu’nun ortak çalışmayla AB ülkelerindeki yaşam koşulları ve sağlık durumlarını ortaya koyan bir araştırmaya imza attıklarını yazdı.

Araştırmaya göre, Güney Kıbrıs’ta ölümlerin başlıca sebebi yüzde 46 oranıyla kalp krizi ve kanser. Güney Kıbrıs’ta öngörülen yaşam süresinin ise AB ortalamasının biraz üzerinde, 83,2 olduğu tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta sağlık harcamalarının AB ülkelerine göre daha düşük kaldığını da vurgulayan gazete, araştırmaya katılanların yüzde 75’inin ise sağlıklı olduklarını dile getirdiklerini yazdı.

Raporda, 15 yaşındaki gençlerin yüzde 24’ünün aşırı kilolu oldukları da vurgulandı.