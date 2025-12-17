Rum Temyiz Mahkemesi, Baf Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen uyuşturucu ithalatı ve başka kişilere temin etmek amacıyla tasarrufunda bulundurmak suçundan bir şahsa verilen 9 yıllık hapis cezasını 12 yıla çıkardı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Temyiz Mahkemesinin dün verdiği kararla, tasarrufunda 8 kilo 154.9 gram hintkeneviri bulunduran şahsa, Baf Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 9 yıllık hapis cezasını bozduğunu yazdı.

Gazete, Hukuk Dairesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak Temyiz Mahkemesinin, Baf Ağır Ceza Mahkemesinin, bu tür suçlar için daha sert ve caydırıcı cezalar verme ihtiyacını dikkate almadığı gerekçesiyle 9 yıllık hapis cezasını 12 yıla çıkardığını belirtti.