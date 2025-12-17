Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 19.30 sıralarında polis ekipleri tarafından yol kenarında şüpheli olarak görülen A.E.A.’nın (E-30) üzerinde arama yapıldı ve tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilip, emare olarak alındı.

Muhaceret kontrolünde, ikamet izinsiz olduğu da belirlenen A.E.A. tutuklandı.

-Gazimağusa’da kavgaya karışıp, çevreye de rahatsızlık veren üç kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 9 Mart Caddesi’nde dün saat 13.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu V.D.(E-31) ve M.D.(E-26) bir taraf olup, diğer taraf olan O.K. (E-34) ile kavga ettikleri sırada, M.D. taş ile O.K.’nin kullanımındaki aracın arka camını kırdı. O.K. ise, alüminyum sopa ile V.D.’nin kullanımındaki aracın ön camını kırıp, hasara uğrattı.

Yüksek sesle bağırarak, çevreye de rahatsızlık veren şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz altı kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz altı kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Öte yandan Gazimağusa’da dün saat 19.00 sıralarında, Kaleiçi Liman Yolu Sokak’ta, 199 miligram alkollü içki tesiri altındaki V.D.(E-45), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı.