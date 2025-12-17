Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 19.30 sıralarında polis ekipleri tarafından yol kenarında şüpheli olarak görülen A.E.A.’nın (E-30) üzerinde arama yapıldı ve tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilip, emare olarak alındı.

Muhaceret kontrolünde, ikamet izinsiz olduğu da belirlenen A.E.A. tutuklandı.

-Gazimağusa’da kavgaya karışıp, çevreye de rahatsızlık veren üç kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 9 Mart Caddesi’nde dün saat 13.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu V.D.(E-31) ve M.D.(E-26) bir taraf olup, diğer taraf olan O.K. (E-34) ile kavga ettikleri sırada, M.D. taş ile O.K.’nin kullanımındaki aracın arka camını kırdı. O.K. ise, alüminyum sopa ile V.D.’nin kullanımındaki aracın ön camını kırıp, hasara uğrattı.

Yenicami Muhtarı S.Ö ile 9 kişi mahkemeye çıkarıldı
Yüksek sesle bağırarak, çevreye de rahatsızlık veren şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz altı kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz altı kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Öte yandan Gazimağusa’da dün saat 19.00 sıralarında, Kaleiçi Liman Yolu Sokak’ta, 199 miligram alkollü içki tesiri altındaki V.D.(E-45), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı.