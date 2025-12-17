Rum Avrupa Müsteşarı Marilena Rauna, Ukrayna meselesinde herhangi bir barış anlaşmasının BM Şartı'na dayanması gerektiğine işaret ederek, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olması; güçlü güvenlik garantileriyle sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi.

Alithia’nın haberine göre, 18-19 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleşecek Avrupa Zirvesi öncesinde Genel Konular Konseyi’nde konuşan Rauna Berlin’de gerçekleştirilen barış görüşmelerine değinirken, ABD’nin taahhüdüne ve Ukrayna ile ilgili Atlantik ötesi diyaloğa destek belirtti.

Rauna, Ukrayna’ya yönelik destek ve finansmanın öngörülebilir olmasının önemine vurgu yaptı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoıdulidis’in kısa süre önce Ukrayna’yı ziyaret ettiğini hatırlatan Rauna, Ukrayna’nın, gerek siyasi destek, gerek AB üyelik müzakereleri açısından Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının en üst öncelikleri arasında olacağını söyledi.