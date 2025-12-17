Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre dün bakanlar kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Kombos, iderler görüşmesinin ardından yayımlanan ortak açıklama ile BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki çözüme ilişkin görüşe işaret etti.

Kombos, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in genişletilmiş görüşme ve bunun için iyi bir hazırlık yapılması gerektiği konusundaki açıklamalarına da değindi.

"Genişletilmiş görüşmenin gerçekleştirilmesinin şüpheli olduğu" yönündeki söylemlere karşılık ise Kombos, bu yaklaşıma katılmadığını, bunun bir yorumlama meselesi olduğunu dile getirdi; her halükârda davetleri gönderenin BM Genel Sekreteri olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreterinin bir dizi olguyu dikkate alması gerektiğini ifade eden Kombos, bunların çoğunun pratik bir boyuta da sahip olduğunu dile getirdi. Son kararın BM Genel Sekreterine ait olduğunu ve öyle kalacağını ifade eden Kombos, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgilenmeye devam edeceğinin net olduğunu kaydetti.

BM Genrel Sekreterinin beşli görüşmenin zamanına bir takım ilerlemeler ve parametrelere bağlı olarak karar vereceğini de dile getiren Kombos, beşli görüşmenin en kısa sürede gerçekleşmesini istediklerini ve buna hazır olduklarını vurguladı.

Beşli görüşmenin artık özlü müzakerelere başlandığı duyurusuyla gerçekleşmesinin en ideal gelişme olacağını kaydeden Kombos, biraz beklemeleri gerektiğini belirtti ve Holguin ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da henüz görüşmediğini hatırlattı.

Bir soru üzerine "beşli görüşmenin gerçekleşmesinin şüpheli olduğu" söylemine katılmadığını belirten Kombos, beşli görüşmenin zamanı, gündemi ve yerine BM Genel Sekreterinin karar vereceğini; bunu izah etmeye çalıştığını kaydetti. Kombos beşli görüşmenin zamanı değil; gündeminin kritik olduğunu da ekledi.

Holguin’in demeci çerçevesinde söylenenlere çok fazla önem verildiğini düşündüğünü de dile getiren Kombos, yoluna konan pek çok şey de olduğunu, bir diğer ifadeyle söz konusu demeçte örneğin liderlerin görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamadaki kararlara atıfta bulunulduğunu belirtti.

Kombos başka bir soruya yanıtında ise Rum kesiminin Holguin’in Atina’da yaptığı görüşmelerle ilgili bilgilendirildiğini, ancak muhatapları adına konuşamayacağını sözlerine ekledi.

Haber Haravgi’de “BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Sorunundaki Çabaları Sürdürmeye İlişkin İradesi Açık- Beş Taraflı Görüşmeyle İlgili Karar Guterres’e Ait”, Alithia’da “Beş Taraflı Görüşme Kararı BM Genel Sekreterine Ait- Çabaların Sürmesine İlişkin İrade Açık”, Politis’te ise “Kararlar Genel Sekreterden” başlıklarıyla yer aldı.