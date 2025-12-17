Kombos dün yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa’yla yaptığı anlaşmalara da değindi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın geçen pazar günü Güney Kıbrıs’a tarihi bir ziyaret gerçekleştirerek iki ülke ilişkileri arasında yeni bir sayfa açtığını yazan Fileleftheros gazetesi, pazartesi günü ise Güney Kıbrıs’ın Fransa’yla bir dizi hayati konuda stratejik iş birliği anlaşması imzaladığını anımsattı.

İki gün içerisinde Güney Kıbrıs’ın diplomatik etkisinin önümle ölçüde güçlendiğini yazan gazete, bunların birbirleriyle doğrudan bağlı oldyuğunu belirtti. Gazete Hindistan başbakanının da kısa süre önce Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Rum Yönetimi tarafından 24 saatlik bir süre zarfında stratejik niteliğe sahip iki anlaşma imzalanmasının sıradan bir şey olmadığını söyledi.

Her iki anlaşmanın da kendine özgü anlamı ve önemi olduğunu, iki anlaşmanın da anlaşılabilir bir diplomatik çizgiyle bir birine bağlı olduğunu ifade eden Kombos, Hindistan Başbakanının birkaç ay önce Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyareti da anımsattı.

Kombos, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa’yla yapılan anlaşmaların Rum Yönetiminin diplomatik yaklaşımının net bir yansıması olarak tanımladı. Kombos bu gelişmelerin Rum Yönetimi’nin AB Konseyi dönem başkanlığını devralmasından birkaç gün önce yaşandığına da dikkat çekti.

Kombos eylem planlarının da eşlik etmesinin bu anlaşmaları geçmişteki açıklamalardan farklı kıldığını kaydederek anlaşmaların elle tutulur faaliyetler ve aralarında yapılandırılmış bir diyaloğa sahip olduğunu belirtti.

Anlaşmalarla siyasi açıklamaların ötesine geçildiğini belirten Kombos, siyasi açıklamaların önemli olsalar da tek başlarına yeterli olmadıklarını ekledi.

BAE ve Fransa gibi ülkelerin böyle anlaşmaları otomatik bir şekilde yaptığının düşünülmemesi gerektiğini de ifade eden Kombos, bu gelişmelerin iç yönetimle de alakası olduğunu ifade etti. Kombos Güney Kıbrıs uygun bir yatırım ortamı ve ilgi yaratabilecek pozitif bir ekonomik atmosfere sahip olmasaydı; Rum Yönetimi’nin bu güvenirliğe sahip olmayacağını da sözlerine ekledi