Politis, “Mesaj Verdi ve Gaspçıları Hapse Gönderdi” başlığıyla manşetten “Kıbrıs Rum Malı Gaspları İçin Net Siyasi Mesajla Hapis” başlığıyla iç sayfasından aktardığı haberinde, Ilona Lesko hakkında 2,5 yıl, Melinda Ladanyi hakkında da 15 ay hapis cezası verildiğini yazdı.

Gazete bunun, 2011’de 10 ay hapse mahkum edilen Garry Robb isimli İngiliz’in ardından, verilen ilk mahkumiyet kararı olduğuna dikkat çekti.

Habere göre, Rum Ağır Ceza Mahkemesi, verilen cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirterek, karar gerekçesinde "İşgal nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti bölgelerinin tamamında etkin kontrol uygulanamadığını ancak bunun ülkenin tamamındaki egemenlik haklarını iptal etmediğini" savundu.

Gazete mahkeme yargıçlarının oybirliği ile aldığı kararda, Mağusa ve Girne kazalarındaki, üzerine siteler inşa edilen çeşitli toprakların satış reklamlarını yapmakla suçlanan Macar kadınların, "bu suçu, mal sahiplerinin rızası olmadığını bilerek yaptıkları veya bilmek zorunda oldukları” iddiasına da yer verildiğini yazdı.

Habere göre, kararda cezanın kişiselleştirilmesi konusunda “Sanıkların (suçlarını) kabul ederek tövbe ettiklerini gösterip yargı süresinden tasarruf edilmesini sağlamaları dikkate alarak cezada indirim yapıldığı” belirtildi.

Ilona Lesko’nun Rum polisi ile iş birliği yapması, suçunu kabul ederek şirketin müdürü olarak bir Kıbrıslı Türkün adını vererek, aleyhine ifade vermek istediğini söylemesinin de tövbe kapsamında görüldüğü ifade edildi.

Ayrıca, iki kadının Rum Merkezi Cezaevi’nde kaldıkları sürede iyi halleri ve münferit bir durum olarak sicillerinin temiz olmasının da dikkate alındığı belirtildi.

Fileleftheros haberi, “Gaspa Siyasi Mesajlarla Mahkumiyet… Kıbrıs Rum Mallarını Kapan Kıbrıs Türk ‘Şirketinin’ Aracısı İki Macar Hapiste” başlığıyla aktardı.