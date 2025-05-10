Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamalarda, AB’nin, Türkiye’nin AB’ye yakınlaşmaya olan yoğun ilgisini de göz önünde bulundurarak, taraflara karşılıklı fayda sağlayacak yönlendirmeler yapabileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Cenevre’deki gayri resmi beşli konferans öncesinde gönderdiği mektuba atıfta bulunarak, AB’nin Kıbrıs sorununa gösterdiği bu ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili yalnızca bu mektubu göndermekle kalmayıp, sadece sembolik bir öneme sahip olmayan başka eylemlerde de bulunduğunu kaydetti.

AB’nin şu anda, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını kabul etmesi için Türkiye’yi ikna etmeye çalıştığını belirten Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in kısa bir süre içerisinde adaya gelecek olmasıyla da müzakerelerin yeniden başlayacağına olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile son görüşmesinde 3 konuda olumsuz yanıt aldığı halde, kendisiyle eğer hazırsa, Holguin gelmeden önce görüşebileceğini savunan Hristodulidis, suçlama oyunu oynamak niyetinde olmadığını ve zaten bunun da bir faydası olmadığını söyledi.