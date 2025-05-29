Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi’nin onayladığı Avrupa savunmasıyla ilgili “SAFE” tüzüğü konusundaki haberler bugünkü Rum basınında da geniş yer buldu.

Alithia gazetesi konuyla ilgili habere manşetten ve iç sayfadan geniş yer verirken, Rum hükümetinin Türkiye’nin SAFE’e katılımına ilişkin ortaya herhangi bir koşul koymadığını yazdı.

Haberde, Rum kesiminin bu konuda veto kullanmadığı gibi, Türkiye’nin SAFE isimli Avrupa silahlanma programında uygun bir ülke olarak belirlenmesine ilişkin herhangi bir karşılık da talep etmediği kaydedildi.

Rum kesiminin konuyla ilgili açıklamasının stratejik bir hedefleme veya Kıbrıs sorunuyla herhangi bir bağlantı kurulmadan teknik ve hukuki uyarılarla sınırlı kaldığını yazan gazete, Rum hükümetinin “havuç-kırbaç” söylemi yanı sıra Kıbrıs sorunu ve Avrupa-Türk meseleleri arasında bağlantı kurulması söyleminin yerle bir olduğunu çünkü hiçbir siyasi karşılık olmadan Ankara’ya tek yönlü bir erişim sağlandığını ileri sürdü.

Haberde, Rum kesiminin eylemsizlik politikasını seçerek, Türkiye’nin menfaatlerini AB içerisinde ileriye götürmesine izin verdiği yorumunda da bulunuldu.

Konuyla ilgili esas meselenin, Türkiye’nin buna neden dahil edildiği değil de Rum kesiminin bunun karşılığında bir şey istememesi olduğuna işaret eden gazete, Rum Yönetimi’nin Türkiye’den somut taahhütler istemek yerine hukuki açıklamalarla sınırlı kaldığını ve veto hakkını da kullanmadığını yineledi.

Haberde, bu tutumun Rum dış politikasının etkinliği yanı sıra ulusal çıkarların kritik güvenlik konularında savunulması hususunda ciddi sorular ortaya çıkardığı kaydedildi.

Gazete, Rum kesiminin konuyla ilgili açıklamasında söz konusu uygulamaya ilişkin yasal dayanaklara atıfta bulunulduğunu, tüzük maddelerinin yanlışsız uygulanması ihtiyacının ortaya konulduğunu yazdı. Haberde, üye devletlerin güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasının talep edildiğine de yer verildi.

Gazeteye konuşan “diplomatik kaynaklar” ise, siyasi bir tez değil, teknik bir uyarı olan tüzüğün önemli bir talep, şart ve madde içermediğine işaret etti.

Fileleftheros gazetesi de manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin AB Genel İşler Konseyi tarafından geçen gün onaylanan SAFE programının sunduğu finansman olanaklarını kullanarak, Rum savunma sanayine yatırımlarda bulunmaya yöneldiğini yazdı.

Hedeflenen şeyin savunmanın esaslı bir şekilde güçlendirilmesinin yanı sıra buna eş zamanlı olarak hem istihdam yaratarak, hem de yatırım çekerek ekonomide dinamizm meydana getirilmesi olduğunu yazan gazete, şu an Güney Kıbrıs’ta silahlanma programları geliştirme imkanına sahip şirketler bulunduğunu belirtti.

Gazete AB Genel İşler Konseyi’nin kararı ile ABD’nin Güney Kıbrıs’ın Amerikan askeri teçhizatlarına erişmesine dair kararının, Rum hükümeti tarafından ciddi perspektifler meydana getiren bir şey olarak addedildiğini de kaydetti.

Gazete iç sayfadan “SAFE Aracılığıyla Savunma Sanayinin Geliştirilmesi” başlıklı haberinde ise, Hristodulidis hükümetinin yerli savunma sanayisinin geliştirilmesini hedeflediğini ve hali hazırda SAFE aracılığıyla kendisine sunulan ekonomik olanaklar dahilinde mevcut olguları değerlendirdiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’taki şirketlerin şu an insansız hava araçları, personel taşıma araçları, yazılım programları ve gelişmiş iletişim sistemleri üretme imkanına sahip olduğunu da kaydeden gazete, SAFE aracılığıyla Güney Kıbrıs’ın başka bir AB üyesi devletle birlikte belirli silah sistemlerinin ortak siparişi için iş birliğinde bulunabileceğini kaydetti.