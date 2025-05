KKTC’deki Rum mallarını "suiistimal ettiği” iddiasıyla Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Afik Group CEO’su Simon Aykut’un davasına önceki gün devam edildi. Duruşmada, Rum iş insanı Savvas Kakos, tanık olarak dinlendi

Kakos, “Quality Group” şirketinin sahibi olduğunu ve Simon Aykut’un oğlu Jack Afik ile nasıl tanıştıklarını detaylı olarak anlattı ve Jack Afik’in kendisiyle Larnaka’daki Makenzi binasının satışı için yakınlaştığını; ancak fiyatın yüksek olması nedeniyle anlaşma sağlanamadığını, sonrasında da Afik’in kendisini Mağusa’ya davet ettiğini söyledi.

"HER YERDEN MANTAR GİBİ BİTEN BİNALAR”

KKTC’ye geçtiğinde Salamis’ten İskele’ye kadar devam eden “Ceasar” ismi altında büyük bir inşaat çalışmasıyla karşılaştığını ve projenin büyüklüğü karşısında etkilendiğini kaydeden Kakos, yalnızca birkaç apartman değil, “her yerden mantar gibi biten binalar” gördüğünü söyledi.

KAKOS: AFİK'E FİYATLARIN NEDEN DÜŞÜK OLDUĞUNU SORDUM

Kakos mahkemede, Afik’e fiyatların neden düşük olduğunu sorduğunu ve Afik’in, "bunun iş gücü maliyetinin düşük olmasından, inşaat malzemelerinin daha ucuz olan Türkiye’den getirilmesinden ve arsaları Simon Aykut’un almış olmasından kaynaklandığını söylediğini" ifade etti.

Afik’in, 1974’ten önce bölgede Rumların ikamet ettiğini kabul ettiğini söyleyen Kakos, bu taşınmazların alıcılarının İsrailliler, Azeriler, Ruslar ve İranlılar olduğunu kaydetti.

Habere göre Kakos, KKTC’deki ziyareti sırasında, oğlu tarafından “big boss” (büyük patron) olarak tanıtılan Simon Aykut’la da birkaç dakikalığına görüştüğünü ve gördükleri karşısında uğradığı büyük şoktan dolayı kısa süre içerisinde oradan ayrıldığını anlattı.

Bu yaşadıklarını polise anlatma ihtiyacı duyduğunu, çünkü Rumlara ait mülkler üzerinde gerçekleştirilen gelişmelerin boyutunu fark ettiğinde kendisini çok kötü hissettiğini ifade eden Kakos, bir süreliğine evinin çevresinde devriye ekiplerinin görev yaptığını kaydetti.

"TAMARA, AFİK'İN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Kakos ayrıca, dostane ilişkisinin bulunduğu, Gürcistan kökenli bir doktor olup KKTC’de yaşayan Tamara isimli bir kadının, “Politis” gazetesi ve Sigma TV kanalında mülk gaspı ile ilgili çıkan haberlerin ardından kendisini arayarak Afik'in onu tehdit ettiğini söylediğini ve kendisini de dikkatli olması için uyardığını; Afik’in de basında çıkan haberlerden kendisini ve Tamara’yı sorumlu tuttuğunu belirtti.

"AYKUT İLE GÖRÜŞMEMDE ALDIĞIM GÜVENCENİN ARDINDAN ŞİKAYETİMİ ÇEKTİM"

Bu olayları Larnaka Emniyet Müdürlüğü’ne şikayet ettiğini aktaran Kakos, ancak daha sonra Larnaka’daki sinagogda Başhaham Arie Zeev Raskin’in arabuluculuğuyla Aykut ile yüz yüze görüşmesi sonrası aldığı kişisel güvence üzerine şikayetini geri çektiğini kaydetti.

Haberde; Kakos’a Aykut'un avukatı Maria Neofitu’nun çapraz sorgusu sırasında birçok soru yönelttiği ve iki ayrı olayla ilgili olarak, cep telefonu ekran görüntülerinden oluşan belge setlerini delil olarak sunduğu belirtildi.

AYKUT'UN AVUKATI, KAKOS İLE AFİK ARASINDAKİ YAZIŞMALARI DELİL OLARAK SUNDU

Kakos’un, Jack Afik’e bir iletişim platformu aracılığıyla gönderdiği mesajları içeren belge setlerinin ilki (dört sayfa) kapsamında yapılan sorguda, Kakos’un Afik’e “kardeşim” (brother) diye hitap ettiği görüldü. Afik de Kakos’a babası Simon Aykut’un tutuklandığını bildiriyordu.

Neofitu'nun ifadesine göre Kakos, “Biliyorum kardeşim, eğer bir şeye ihtiyacın olursa bana söyle” (I know brother, if you need anything tell me) diye yanıt verdi.

KAKOS: MESAJLARI HATIRLAMIYORUM, RUM TAPULARINI GÖNDERMEDİM

Kakos, bu dört belge kendisine gösterildiğinde bunları tanıyamadığını ve söz konusu mesajı gönderip göndermediğini hatırlamadığını söyledi.

İkinci belge seti (15 sayfa) ise Kakos’un, Afik’e, KKTC’deki Rum mallarına ait tapu belgelerini gönderdiğine dair iddiayı içeriyordu.

Bu iddiayı kesin bir dille reddeden Kakos, kendisine, KKTC’deki mülkleri için tazminat arayan Rumların başvurduğunu ve onları mevcut yasal prosedürleri takip etmeleri için yönlendirdiğini belirterek, bu prosedürlerin detaylarını bilmediğini, ikinci belge setini de tanımadığını ifade etti.

Kakos’un iş ortağı Yannis Theodoru’nun da bugün tanık olarak dinlenmesinin beklendiği, ancak ciddi bir yaralanma nedeniyle mahkemeye katılamadığı kaydedilen haberde, mahkemenin 2, 6, 19 ve 23 Haziran’da devam edeceği kaydedildi.