Boğaz polisi, suçla mücadeledeki kararlılığı ve hassasiyetiyle bir kez daha takdir topladı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Polis Karakolu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen altın hırsızlığı olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı başarıyla sonuçlandırdı.

Karakol Amiri İbrahim Güleç ve ekibinin son üç gündür yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, olayın esas faili tespit edilerek gözaltına alındı.

Lefkoşa’da başlayan ve Girne’ye uzanan altın hırsızlığı meselesi ile ilgili tutuklanan Maysa Baganjova’nın polise verdiği yalan beyan sonrası 4 kişinin tutuklandığı meselede zanlılar G.S., Y.S., E.Ç., ve U.Ç.’nin olayla bağlantılı olmadığı tespit edildi. Tutuklanan 4 kişi serbest kalırken, polise yalan beyanda bulunup 4 kişiye iftira atan zanlı Baganjova bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkartılacak.

Öte yandan kadının çaldığı altınları bazı kuyumcularda bozduğu ve bu kuyumcularla ilgili de soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.