Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde bu ihtimalin Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Asaad Al-Shaibani’nin Atina’daki görüşmesinde ortaya çıktığını anımsattı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lana Zohiu ise bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki bakanın, önümüzdeki eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu'nun 80’inci oturumu çerçevesinde dışişleri bakanları düzeyindeki olası bir ilk görüşmeyle ve Rum Yönetimi’nin de katılımıyla üçlü bir format oluşturulmasıyla bölgesel iş birliğinin teşvik edilmesine dair niyeti teyit ettiklerini ifade etti.

Gazeteye göre Rum hükümetinden kaynaklar ise KİPE’ye yaptıkları açıklamada düzenlemelerin devam ettiğini ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına atıfta bulunduklarını ifade etti.