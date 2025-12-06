Alithia’nın haberine göre, Rum Sosyal Yardım Müsteşarı Fedra Eksadaktilu geçen hafta içerisinde Baf’ta sahil caddesinde, evsiz bir kadının ölü bulunması üzerine KİPE’ye yaptığı açıklamada yılda 200-250 evsiz sorununu çözmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Eksadaktilu 2024’te 225, 2023’te 380, 2022’de de 206 evsiz sorunu ile uğraşıldığını, bu sayıya uluslararası koruma başvurusu yapanların dahil olmadığını söyledi. Rumlar, Avrupa vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşından oluşan evsizlerin, birkaç aile dışında genellikle tek kişiler olduğunu belirten Eksadaktilu Güney Kıbrıs’taki durumun, başka Avrupa ülkelerine kıyasla memnuniyet verici olduğunu da söyledi.