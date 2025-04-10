Raporun 48 lehte, 3 aleyhte ve 23 çekimser oyla kabul edildiğini belirten Fileleftheros gazetesi, söz konusu rapora göre, Türkiye’yle ilgili AB katılım sürecinin, ülkedeki demokrasinin sürekli gerilemesi ve Ekrem İmamoğlu’nun siyasi amaçlarla İstanbul Belediye Başkanlığı pozisyonundan uzaklaştırılmasından ötürü “dondurulmuş halde kalması gerektiğinin” öne sürüldüğünü yazdı.

Raporla ilgili çekimser oy kullanan milletvekilleri arasında Geadis Geadis, Kostas Mavridis ve Yorgos Georgiyu isimli üç Rum AP milletvekilinin de bulunduğunu kaydeden gazete, AP Dış İlişkiler Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre AP milletvekillerinin AB’nin jeopolitik ve stratejik ihtiyaçlarının katılım sürecinde, demokrasi ilkelerinin değerinin önemini azaltacak herhangi bir istisnayı haklı çıkarmadığı konusunda mutabık kaldıklarını iletti.

AP milletvekillerinin açıklamalarına yer verilen haberde, değişiklik önerilerinin sunulmasından önceki rapor taslağında AB’nin Kıbrıs sorunundaki tek uygulanabilir çözümün BM çerçevesinde ve tek uluslararası temsiliyet, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde hareket etmesi gerektiğine dair tezine atıfta bulunulduğunu da ekledi.

Fileleftheros gazetesi habere “Türkiye’nin Katılım Sürecinin İmamoğlu Yüzünden Buzdolabında Kalması” başlığıyla yer verirken, Haravgi ise habere “Avrupa Parlamentosu: Türkiye’nin Katılım Süreci Dondurucuda Kalmalı” başlığıyla yer verdi.

Habere göre oylamada çekimser kaldığını belirten AKEL’in AP’deki Milletvekili Yorgos Yeorgiyu ise açıklamasında, raporun Kıbrıs’la ilgili meseleler konusunda iyi ifadelere sahip olmasına rağmen, Türkiye’yi Ukrayna meselesi ve militarizasyon vb. gibi uluslararası konulardaki yaklaşımıyla ilgili olarak övdüğünü ifade etti.