Fileleftheros gazetesi, Dimitriu’nun dün AHP’ye gönderdiği mektupla “Kıbrıs sorununa ani ve beklenmedik bir müdahale gerçekleştirdiği” yorumunda bulunurken, söz konusu mektupta, AB’nin güvenliğinin sağlanması için Türkiye’yle yapılacak her türlü işbirliği için Türkiye’nin Kıbrıs sorununda, müzakerelerin yeniden başlaması ve elle tutulur sonuçlar alınması amacıyla yapıcı bir tutum sergilemesi gibi şartların koşulması talebini ilettiğini aktardı.

Dimitriu mektubunda, AHP’nin birleşik bir Kıbrıs’ı her zaman desteklediğini hatırlatarak, herhangi bir savunma veya askeri işbirliğinin bunu değiştirmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin tüm AB üyesi devletlere saygı göstermeden ve Kıbrıs sorununun çözümü yönünde samimi niyet ortaya koymadan ortak savunma politikasında rol üstlenemeyeceğini öne süren Dimitriu, Kıbrıs sorununun çözümünün, üzerinde uzlaşıya varılmış BM çerçevesi ve AB ilkeleri temelinde olması gerektiğini de savundu.

Gazete, Rum hükümetinden resmi kaynakların ise, AB’nin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi yönündeki kararlarında Türkiye’nin uyması gereken şartların hali hazırda bulunduğunu, bunlardan en önemlisinin ise, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda yapıcı tutum sergilemesi olduğunu dile getirdiklerini de aktardı.