Güney Kıbrıs ile Fransa arasında imzalanması planlanan “SOFA” isimli askeri anlaşmanın içeriğinin ne olacağı Rum basınında gündem oldu.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi: “Fransız Katkısıyla RMMO’nun Düzeyinde Yükselme” başlığı altında geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında Haziran ayında imzalanacak “SOFA (Status Of Forces Agreement)” askeri anlaşmasının, iki ülke arasındaki askeri iş birliği imkanlarını güçlendireceğini iddia etti.

Anlaşmanın, Fransız askeri güçlerinin Güney Kıbrıs’ta bulunma, eğitim yapma ve diğer faaliyetlerinin hangi şartlarda olacağını belirleyeceğini belirten gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak anlaşmaya ilişkin bazı unsurlara değindi.

Güney Kıbrıs ile Fransa’nın askeri sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesi, teknoloji alış verişi, ortak askeri tatbikatlar yapılması, üst düzeyde askeri diyalog geliştirilmesi, eğitim faaliyetleri ve askeri yerleşkelere teçhizat-malzeme desteği verilmesi gibi unsurları içerdiği belirtilen anlaşmanın, her iki ülkenin askeri güç mensupları arasındaki her türlü hukuki sorun, vergilendirme, personel giriş ve ikameti gibi unsurları da düzenleyeceği vurgulandı.

Gazete, anlaşmanın; personelin tıbbi bakımı, ikamet ve dolaşım koşullarının belirlenmesi ve tatbikat veya diğer faaliyetler sırasında bütünlüklü fonksiyonel desteğin sağlanması gibi unsurları da netleştireceğini belirterek, böylece yabancı askeri unsurların faaliyetlerinin çerçevesinin de netlik kazanacağını aktardı.

Anlaşmanın karşılıklı uygulanacak olmasının bir diğer önemli unsur olduğunu vurgulayan gazete, SOFA anlaşmasının Güney Kıbrıs tarafından Fransa’ya eğitim ve diğer amaçlarla gönderilen personel için de koruyucu bir çerçeve niteliği taşıyacağını yazdı.

Gazete, Fransa’yla altyapı ve operasyonel hazırlıklar konusundaki iş birliğinin de bu anlaşmayla elle tutulur çerçeveye gireceğini belirtirken, özellikle Fransa Deniz Kuvvetleri'nin “Mari” (Tatlısu) Deniz Üssü’nün düzeyinin yükseltilmesine yaptığı katkılar göz önünde bulundurulduğunda söz konusu anlaşmanın daha yakın iş birliğine yol açacağını savundu.

Gazete ayrıca, söz konusu anlaşmanın politik düzeyde de Güney Kıbrıs’ın seviyesini yükselteceğini, Güney Kıbrıs-Fransa askeri iş birliğini vurgulamasının yanı sıra Güney Kıbrıs’ın caydırıcılık gücünü arttıracağını ve AB'nin güvenilir ortak rolünü güçlendireceğini öne sürdü.