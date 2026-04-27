Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen AB Gayrı Resmi Liderler Zirvesi toplantısı sonrasında önceki gün yaptığı değerlendirmede “ülkemle gurur duyuyorum” ifadesini kullandı.

Hristodulidis açıklamasında; “Kıbrıs’ın kendi boyutundan çok daha büyük gelişmelerin şekillenmesinde özlü rol üstlenebileceğini bir kez daha kanıtladığını” belirterek, “ülkemle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Rum Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos önceki gün yaptığı açıklamada, zirvenin Güney Kıbrıs’ın AB ile Orta Doğu arasında köprü görevi görebileceğini kanıtladığını öne sürdü.