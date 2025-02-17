Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray kapanış maçında deplasmanda Ç. Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya attığı 2 gol ile Victor Osimhen damga vurdu.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılan haftanın kapanış maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Osimhen ile Galatasaray öne geçti. Golün asistini ilk defa forma giyen Frankowski yaptı.

54. dakikada Ali Sowe ile eşitliği yakalayan Rizespor. 86. dakikada Osimhen'nin attığı gole engel olamadı ve karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı derbi öncesi 3 puanın sahibi oldu.

Ligde çıktığı 23 müsabakada 20 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Haftaya 63 puanla zirvede giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Mavi-yeşilliler ise 23 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 27 puanla haftaya 12. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun 5. haftasında İstanbul'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar, 5-0 kazanmıştı.