Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Kaan Yatman, Şerife Tıbık, Sena Özşen

Levent: Dilara (1), Çisem, Didem, Günay (15), Gamze (10), Nehir (9), Ernestine (18), Cemaliye (5), Gülseren, Fatma (1), Beren (23), Pearl (1)

DAÜ-G.B: Yağmur (3(, Asya (7), Nehir, Ayşe (2), Berna, Hamogeke (12), Wyuan (2), Zeynep (16), Aleyna (3), Melisa, Rümeysa (11), Arzum

1.periyot: 27-11

İlk yarı: 42-19

3.periyot (64-49)

Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupasını Levent kazandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Levent, DAÜ Gençler Birliğini 82-56 yenerek kupayı kazandı. Levent baştan itibaren üstün bir oyun oynarken ilk yarıyı 42-19 önde bitirdi.

İkinci yarıda da kontrolü elinden bırakmayan Levent farkı açtı ve maçı 82-56 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Maçta Levent adına Ernestine 18 sayı 14 ribaund ve 35 verimlilikle maçın öne çıkan ismi oldu. Kupa ve madalyaları sponsor firma yetkililerinden Duyal Necipoğlu Köprülü tarafından verildi.