Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Thomas Reis'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda Ludogorets Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ludogorets Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 900 bin avro ödeme yapılacağı kaydedilen açıklamada "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Thomas Reis ile 2 futbol sezonu için anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre teknik direktöre 2026-2027 futbol sezonu için 1 milyon avro ve 2027-2028 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

REİS: İYİ BİR TARİH YAZACAĞIZ

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Thomas Reis için imza töreni düzenledi.

Gazetecileri "Merhaba" diyerek selamlayan Thomas Reis ise "Öncelikle başkanımıza, asbaşkanımıza, İbrahim Bey'e de bana inandıkları, doğru teknik direktör olduğumu düşündükleri için çok teşekkür ediyorum. Eski kulübüm Ludogorets'te de kısa sürede çalışma fırsatı buldum, tadını çıkarmaya çalıştım. Onlara da başarılar diliyorum." dedi.

Ludogorets Kulübünden ayrılırken yaptığı fedakarlığa ilişkin çok konuşmak istemediğini anlatan Reis, "Her şey çözüldü ve şu an buradayım. Takımla tanışma fırsatı bulamadım. Oyuncularla tanışacağım. Burada olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım. Umuyorum, beraber iyi bir tarih yazacağız." ifadelerini kullandı.