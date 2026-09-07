Necati KÜLAHLILAR

Aksa Futbol Ligleri 2026 -2027 futbol sezonunun açılış maçında Perşembe akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Esentepe ile karşılaşacak olan China Bazaar Gençlik Gücü çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik Gücü takımı dünkü antrenmanını Teknik Direktör Turan Altay ve yardımcıları eşliğinde Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda gerçekleştirdi.

China Bazaar Gençlik Gücü Teknik direktörü Turan Altay, yaptığı açıklamada geçen yılki başarıyı bu yılda tekrarlamak için çalışmalarını yaptıklarını vurgulayarak, iyi bir kadroları olduğunu sezona tam kadro gireceklerini belirtti.

Bu yıl play-off sisteminin de olacağı için zor bir sezon yaşanacağını söyleyen Altay, tüm takımlara sakatlıksız ve başarılı bir sezon diledi.