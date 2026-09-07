Süper Lig’de mücadele edecek Baf Ülkü Yurdu’nda son olarak görevi bırakan Hamdi Öğütçü’nün yerine teknik direktörlük görevine Ercan Atasay getirildi.

Baf Ülkü Yurdu’nda teknik direktörlük görevine getirilen Ercan Atasay’ın yardımcı antrenörlüğüne Raif Selden getirildi.

Kırmızı-yeşilliler, yeni sezon öncesi teknik ekibini şekillendirmeye devam ederken, yardımcı antrenörlük görevini daha önce de kulüpte antrenör olarak görev yapan Raif Selden’a emanet etti.

Selden, yeni sezonda Teknik Direktör Ercan Atasay ve teknik ekiple birlikte çalışarak Baf Ülkü Yurdu’nun başarısı için görev yapacak.