Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala, takımlardaki çalışmaların sonuna gelinirken, lig öncesi hazırlık karşılaşmaları anı maçları ile tamamlandı. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ile merhum Cemal Balses ailesi tarafından organize edilen merhum Cemal Balses anı maçı ile anıldı. Hayatı boyunca Mormenekşe Spor Kulübüne hizmet eden ve erken yaşta aramızdan ayrılan Mormenekşe’nin unutulmaz kurucu başkanlarından merhum Cemal Balses anı maçında Mormenekşe ile Maraş karşı karşıya geldi.

Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan karşılaşmada Futbol Federasyonuna bağlı hakemler Ferhat Tuna, Mehmet Volkan Çelik, Yunus Çağlar’ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Mormenekşe’nin üstünlüğünde tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 2 gol daha bulan Mormenekşe, oyunun son bölümünde kalesinde penaltıdan gördüğü golle maçtan 4-1 galip ayrılarak Cemal Balses anı maçını kazanan taraf oldu.

CEMAL BALSES ONUR ÖDÜLÜ

Her yıl geleneksel olarak yeni sezon öncesinde düzenlenen merhum Cemal Balses anı maçı sonrasında aile tarafından belirlenen “Onur Ödülü” ise bu yıl Hasan Sesigüzel’e (Gobodok) verildi.

ÖDÜL TÖRENİ

Merhum Cemal Balses anı maçı sonrasında merhum Cemal Balses’in kızı Bedia Balses yaptığı konuşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara anı kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemlere, onur ödülü sahibine ve kulübe plaketleri, Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, Yeniboğaziçi Belediye başkan vekili Esen Beyköylü, Meclis Üyleri Koray Diran, İsmail Gürsoy, Halil Erdoğuş, merhum Cemal Balses’in eşi Rahme Balses, kızları Nazime Balses, Bedia Balses, oğlu Hasan Balses, torunları Cemal Zeden, Onurkan Çeliker, Peri Balses aile adına Cemal Parlaktepe, Hilal Menevili, tarafından verildi.