Süper lig ekiplerinden Esentepe yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Esentepe yönetimi bir süreden beridir denediği yabancı futbolcular Paul Olamide Kolawole ile Diallo Boubacar Diedhiou’yu renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni transferiyle anlaşma sağladı ve dün KTFF’de resmi imzaarı attırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferleri Diallo Boubacar ve Kolawole’ye “Renklerimize hoş geldin” mesajı verilirken, transferin kulübe ve camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer için imzaların atıldığı belirtilirken, yeni transfer Diallo Boubacar Diedhiou’ya kulüp renklerine hoş geldin mesajı verildi.