53. Geleneksel İskele Festivali’nde bu yıl 12.’si Merhum Resul Erol anısına düzenlenen Sokak Basketbol Şöleni devam ediyor. 3 Temmuz’da İskele Belediyesi Spor Tesislerinde başlayan şölen bugünkü final karşılaşmaları ile son bulacak. 8 farklı kategoride 61 takımın katıldığı şölenin finalinde verilecek toplam ödül ise 130 Bin Lira. İskele Belediyesi, Larnaka Gençler Birliği ve KKTC Basketbol Federasyonu’nun himayelerinde düzenlenen şöleni, Merhum Resul Erol’un ailesi de yakından takip ediyor. İskele Belediyesi Sağlık Biriminin de hazırda bekletildiği şölende Erol’un ailesini İskele Belediyesi Spor Komitesi de yalnız bırakmıyor.

RESUL EROL ANISINA SOKAK BASKETBOL ŞÖLENİ DEVAM EDİYOR

3 Temmuz Perşembe günü İskele Belediyesi Spor Tesislerinde başlayan ve bu yıl merhum Resul Erol anısına düzenlenen 12. Sokak Basketbolu Şöleni, final karşılaşmalarının yaşanacağı bugün bulacak.

Açılış atışı, merhum Resul Erol’un ailesi tarafından yapılan 12. Sokak Basketbolu Şöleni duygusal anlara da sahne oldu. KKTC Basketbol Federasyonu’na bağlı resmi hakemler tarafından YÖNETİLEN büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde oynanan ilk maçlar büyük çekişmelere sahne olurken, tribünleri dolduran basketbol severler genç yetenekleri alkışlarla destekledi.

130 BİN LİRALIK PARA ÖDÜLÜ DAĞITILACAK

12. Sokak Basketbol Şöleni ikinci günü olan dün (4 Temmuz) de grup maçları devam etti.

Bugün ise yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak. Karşılaşmalar saat 18:00’da İskele Belediyesi Spor Tesislerinde olacak. Turnuva sonunda tüm katılımcılara katılım belgeleri takdim edilecek; dereceye giren takımlar ise kupa ve madalyalarla ödüllendirilecek. İskele Festivali kapsamında düzenlenen 12. Sokak Basketbol Şöleni yalnızca geniş katılımıyla değil, dağıtacağı ödülle de büyük yankı uyandırdı. Toplam 130 bin TL'lik para ödülünün dağıtılacağı turnuva, KKTC tarihinin en büyük ödüllü sokak basketbol turnuvası olma unvanını taşıyor.