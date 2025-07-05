Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın önceki gün polise giderek, kimliği belirsiz bir şahsın evine 2 tane molotof kokteyli attığına ve evinde yangın çıktığına dair şikayetçi olduğunu yazdı.

Gazete, polisin bölgedeki kapalı devre kamera sistemlerini incelediğini ve 35 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldığını kaydederken, dün mahkemeye çıkarılan şahsın aleyhinde 6 günlük tutukluluk emri verildiğini belirtti.

Haberde, tutuklanan şahsın, 70 yaşındaki adamın ailesiyle şahsi sorunları bulunduğu ve diğer 2 kundaklama olayıyla ilgisi olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.