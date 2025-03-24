Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 132. Taekwondo 78. Karate 13. Aikido 8. Judo Renkli Kuşak sınavları Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Senior Masterlmer Öykü Ergin ve Ali Uslu, Antrenörler, Ceyda Uçaner, Farhat Joreyev tarafından Dün (Pazar) Girne Eşref Bitlis Spor Salonu’nda yapıldı.

Başarılı olanlar kuşaklarını 27 Mart 2025 Cuma saat 16.00 da Eşref Bitlis salonunda yapılacak olan törende alacaklar.

TAEKWONDO KUŞAK SONUÇLARI

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Meylis Hadaykulyyev, Mercan Hadaykulyyev, Süleyman Aidedov, Hasan Yıldırım, Avina Rezaei, Süleyman Çelik, Mahir Eymen Çelik, Kuzey Ege Şanverdi

7.GIP SARI YEŞIL KUŞAK KAZANANLAR

Aral Orhan Özkaran, Alya Volkan, Hayrunisa İkinci

6.GIP YEŞIL KUŞAK KAZANANLAR

Eylül Gül, Michail Tobiczyk, Nesim Can Tosun, Doruk Önder

4.GIP MAVI KUŞAK KAZANANLAR

Müesser Serdar, Çetin Karahan , Alp Şengil

2.GIP KIRMIZI KUŞAK KAZANANLAR

Azra Aslan, Hamza Arslan

1.GIP KIRMIZI SIYAH KUŞAK KAZANANLAR

Gülenay Çağlar

KARATE KUŞAK SONUÇLARI

7.KYU SARI KUŞAK KAZANANLAR

Muhammed Muhammadoğlu, Selbinyaz Permavnara, Samia Heybatlı, Zühra Rozyyeva

6.KYU TURUNCU KUŞAK KAZANANLAR

Mehri Yarashava, Ahmet Şanverdi, Beyza Kayan

5.KYU YEŞIL KUŞAK KAZANANLAR

Arsenil Makalov, Alinur Salurambayev, Amir Davleton, Davutjan Orhanyyev, Arnur Batırgali

4.KYU MAVI KUŞAK KAZANANLAR

Samir Şimşek, Timur Şimşek, Barış Sofuoğlu, Deniz Güneş Dinçer,Derya Celaleddinoğlu, Georgy Voronov, Artem İvanov, Daniil Tyurtyugin

3.KYU KAHVERENGI KUŞAK KAZANANLAR

Oleksi Didukh, Geriacheva Hinbev