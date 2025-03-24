Mehmet Şemmedi Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi birinciliği kazandı. Müsabakalar sonunda birincilik kupasını KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar verdi. Sıkletlerinde dereceye giren güreşçilere de madalya verildi.
Rifat Şener Güreş Salonu’nda 22 Mart Cumartesi günü yapılan müsabakalara 6 kulüpten güreşçiler katıldı.
TAKIM KLASMANI
1. Doğu Akdeniz Üniversitesi: 160 puan
2. Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 150 puan
3. Lapta Türk Birliği: 80 puan
4. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 75 puan
5. Umuda Yolculuk: 55 puan
6. Hilal: 25 puan
SIKLETLER
55kg:1.Efe Biten (LGİK)
60kg:1. Hamza Kızıltay (DAÜ), 2.Türkay Özdoğan (LGİK), 3.Deniz Alaçam (LAPTA)
63kg:1.Ardacan Yılmaz (LAPTA), 2.Demir Özkarapınar (LGİK), 3.İsmail Kurşun (DAÜ)
67 kg:1.Ali Kurşun (DAÜ), 2.Shervin Mohammadi (BİASK), 3.Ali Abuk (UMDY)
72kg:1.Serhat Atlı (DAÜ), 2.Kerem Taş (UMDY), 3.Semih Türkmen (UMDY)
77 kg:1.Oğuzhan Şahin (BİAKS), 2.Burak Elmas (DAÜ)
82 kg:1.Yahya Doğan (LİGK), 2.Spehr Moghodasion (LTB), 3. Emin Arslan (BİASK)
87 kg:1.Ahmet Efehan Öztürk (LGİK), 2.Osman Karakuzu(UMDY)
97 kg:1.Melih Kolburun (HİLAL), 2.Mert Büyüköztürk (DAÜ),3.Yusuf Yürük (LGİK)
97-130 kg:1.Mert Çolak (LAPTA), 2.Talha Başaran (LGİK),3.Eren İlkhan