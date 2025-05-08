Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği 2025 ralli sprint şampiyonası devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılacak organizasyon sezonun üçüncü Ralli Sprint’i olacak. Basel Holding Ralli Şampiyonası yanı sıra Basel Holding Sprint Şampiyonası’na 1.5 katsayı ile puan verecek olan organizasyon İnönü’de dokuzuncu kez gerçekleştirilecek. Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılacak yarış ayrıca; Fly House Investment, Sami Doğan Motors, Basel Energy, Polaris, Genpower, Limon, Gopro, Yiğittürk Cars, Near East Bank, Pernara Meyhanesi, Aveon Sigorta, Mulla Rent a Car, İkas Süpermarket, İnönü Market, Chagla Food&Drink, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Keskin Petrol, Chagla Car Care, M. Kasaboğlu Market, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Doill’in katkıları ile gerçekleştirilecek.

5 YARIŞLIK BASEL HOLDİNG 2025 RALLİ SPRİNT ŞAMPİYONASININ EN ÖNEMLİ YARIŞI OLACAK

Bu sezon 5 yarış olarak planlanan Ralli Sprint Şampiyonasının üçüncü yarışı bu hafta sonu yapılacak. Sinde Ralli Sprint yarışı 1.5 katsayı ile şampiyonaya puan verecek ve şampiyonluk yolunda en önemli yarışlardan biri olacak. Sezon başından beri olduğu gibi bu yarışa da ilgi büyük oldu ve 24 ekip kayıt yaptırdı. R5 araçların olduğu Sınıf 2’de 9 ekip, Sınıf N’de 1, Sınıf R’de 3, Sınıf 1’de 7 ve Sınıf 4’te 4 ekip yarışacak.

YARIŞ PAZAR SABAHI 11.00’DE İNÖNÜ’DE

Mesarya Belediyesi 9.Sinde Ralli Sprint, İnönü köy meydanından pazar sabahı 11.00’de start alacak. 10 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı ekipler biri deneme olmak üzere üç kez geçecekler. Deneme etabının başlama saati 11.30, ilk etap 12.45 ve ikinci etap 14.00’de başlayacak. Servis alanının da İnönü köy meydanına kurulacağı organizasyon takribi 15.30’da yapılacak ödül töreni ile son bulacak. Bu sezon değiştirilen etap Lefkoşa-Gazimağusa ana yolundan İnönü’ye dönülünce hemen sağ taraftan start alacak. En son 2007 yılında yapılan ralli kros yarışında kullanılan parkurdan da geçecek olan etabın seyirci noktası da Vadili Atış Poligonu yakınında kurulacak. Seyirciler yaklaşık 5 kilometreyi aynı noktadan izleyebilecek

Kartingde yeni sezon rekor katılımla başlıyor Kartingde yeni sezon rekor katılımla başlıyor

Kayıt listesi:

          No     Takım          Pilot   Co-Pilot       Araç  Sınıf

1        1        SD Motors Fina Rally T. Cevdet Alptürk     Mehmet Çağla          Volkswagen Polo GTI Rally2   2

2        2        Goodyear Racing Team  Çağkan Bozalanlar          Hasan Evrensel      Volkswagen Polo GTI Rally2   2

3        3        Goodyear Racing Team  Güner Şevketoğlu Nebil Öneral          Mitsubishi Lancer Evo IX        N

4        4        SD Motors Fina Rally T. Sami Doğan Ahmet Akbıçak          Volkswagen Polo GTI Rally2   2

5        5        Stage Cars Rally Team    Zeki Demirdeş      Ahmet Özerdem          Skoda Fabia Rally2         2

6        6        Nethouse Rally Team      Mehmet Kamiloğlu         Hasan Önderol       Skoda Fabia Rally2         2

7        7        MKB Exchange Rally T. Mustafa Kemal Baran     Rasim Çetinkaya    Ford Fiesta S2000 2

8        8        Goodyear Racing Team  Oktay Çocuk         Hüseyin Çocuk          Skoda Fabia Rally2         2

9        9        Nethouse Rally Team      Cem Yudulmaz     Ahmet Gürün          Ford Fiesta Rally2 2

10      10      Goodyear Racing Team  Mehmet Karaoğlan         Mehmet Coşar Skoda Fabia Rally2         2

11      11      MKB Exchange Rally T. Tolga Güllü Gökan Bolatçıoğlu          Canam Maverick R         R

12      12      Beşok Racing Team        İlker Beşok  Buğra Tabak          Canam Maverick R         R

13      14      Bilgimer Rally Team       Sadık Bilgimer      Buse Bilgimer          Mitsubishi Lancer Evo IX        1

14      15      DriftNEU Racing Team  Erdaş Uçaner         Berke Zeki          Canam Maverick   R

15      16      Bilgimer Rally Team       Hasan Karlıtaş       Ahmet Buzlukçuoğlu        Mitsubishi Lancer Evo IV        1

16      17      Bilgimer Rally Team       Selen Bilgimer      Çeçilya Bilgimer          Mitsubishi Lancer Evo VI        1

17      18      Biricik Rally Team          Hakan Biricik        Hüseyin Özer          Subaru Impreza     1

18      19      MKB Exchange Rally T. Şenol Çelepçi        Halil Çamay          Ford Fiesta Proto  1

19      20      Karaduman Rally Team  Özhan Karaduman Ali Fahir Öksüzoğlu   Fiat Palio     4

20      21      Karaduman Rally Team  Osman Pozan        Ayhan Ertuğrul          Peugeot 206 4

21      22      Bilgimer Rally Team       Cevdet Öcal Şakir Akaylı          Mitsubishi Lancer Evo VI        1

22      23      Umut Sular Ahmet Biricik        Ford Fiesta ST      4

23      24      Bilgimer Rally Team       Mehmet Kaplan     Pembe Kanatlı          Honda Civic          4

24      25      Ergün Necipoğluları       Hüseyin Bebek      Canam Maverick          1