Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği 2025 ralli sprint şampiyonası devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılacak organizasyon sezonun üçüncü Ralli Sprint’i olacak. Basel Holding Ralli Şampiyonası yanı sıra Basel Holding Sprint Şampiyonası’na 1.5 katsayı ile puan verecek olan organizasyon İnönü’de dokuzuncu kez gerçekleştirilecek. Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılacak yarış ayrıca; Fly House Investment, Sami Doğan Motors, Basel Energy, Polaris, Genpower, Limon, Gopro, Yiğittürk Cars, Near East Bank, Pernara Meyhanesi, Aveon Sigorta, Mulla Rent a Car, İkas Süpermarket, İnönü Market, Chagla Food&Drink, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Keskin Petrol, Chagla Car Care, M. Kasaboğlu Market, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Doill’in katkıları ile gerçekleştirilecek.

5 YARIŞLIK BASEL HOLDİNG 2025 RALLİ SPRİNT ŞAMPİYONASININ EN ÖNEMLİ YARIŞI OLACAK

Bu sezon 5 yarış olarak planlanan Ralli Sprint Şampiyonasının üçüncü yarışı bu hafta sonu yapılacak. Sinde Ralli Sprint yarışı 1.5 katsayı ile şampiyonaya puan verecek ve şampiyonluk yolunda en önemli yarışlardan biri olacak. Sezon başından beri olduğu gibi bu yarışa da ilgi büyük oldu ve 24 ekip kayıt yaptırdı. R5 araçların olduğu Sınıf 2’de 9 ekip, Sınıf N’de 1, Sınıf R’de 3, Sınıf 1’de 7 ve Sınıf 4’te 4 ekip yarışacak.

YARIŞ PAZAR SABAHI 11.00’DE İNÖNÜ’DE

Mesarya Belediyesi 9.Sinde Ralli Sprint, İnönü köy meydanından pazar sabahı 11.00’de start alacak. 10 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı ekipler biri deneme olmak üzere üç kez geçecekler. Deneme etabının başlama saati 11.30, ilk etap 12.45 ve ikinci etap 14.00’de başlayacak. Servis alanının da İnönü köy meydanına kurulacağı organizasyon takribi 15.30’da yapılacak ödül töreni ile son bulacak. Bu sezon değiştirilen etap Lefkoşa-Gazimağusa ana yolundan İnönü’ye dönülünce hemen sağ taraftan start alacak. En son 2007 yılında yapılan ralli kros yarışında kullanılan parkurdan da geçecek olan etabın seyirci noktası da Vadili Atış Poligonu yakınında kurulacak. Seyirciler yaklaşık 5 kilometreyi aynı noktadan izleyebilecek

Kayıt listesi:

No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 SD Motors Fina Rally T. Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Volkswagen Polo GTI Rally2 2

2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Volkswagen Polo GTI Rally2 2

3 3 Goodyear Racing Team Güner Şevketoğlu Nebil Öneral Mitsubishi Lancer Evo IX N

4 4 SD Motors Fina Rally T. Sami Doğan Ahmet Akbıçak Volkswagen Polo GTI Rally2 2

5 5 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Ahmet Özerdem Skoda Fabia Rally2 2

6 6 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Hasan Önderol Skoda Fabia Rally2 2

7 7 MKB Exchange Rally T. Mustafa Kemal Baran Rasim Çetinkaya Ford Fiesta S2000 2

8 8 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2

9 9 Nethouse Rally Team Cem Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally2 2

10 10 Goodyear Racing Team Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Skoda Fabia Rally2 2

11 11 MKB Exchange Rally T. Tolga Güllü Gökan Bolatçıoğlu Canam Maverick R R

12 12 Beşok Racing Team İlker Beşok Buğra Tabak Canam Maverick R R

13 14 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo IX 1

14 15 DriftNEU Racing Team Erdaş Uçaner Berke Zeki Canam Maverick R

15 16 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo IV 1

16 17 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Çeçilya Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VI 1

17 18 Biricik Rally Team Hakan Biricik Hüseyin Özer Subaru Impreza 1

18 19 MKB Exchange Rally T. Şenol Çelepçi Halil Çamay Ford Fiesta Proto 1

19 20 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ali Fahir Öksüzoğlu Fiat Palio 4

20 21 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4

21 22 Bilgimer Rally Team Cevdet Öcal Şakir Akaylı Mitsubishi Lancer Evo VI 1

22 23 Umut Sular Ahmet Biricik Ford Fiesta ST 4

23 24 Bilgimer Rally Team Mehmet Kaplan Pembe Kanatlı Honda Civic 4

24 25 Ergün Necipoğluları Hüseyin Bebek Canam Maverick 1