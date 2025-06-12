Liverpool’la sözleşmesi sona eren Trent Alexander Arnold, Real Madrid’le resmi olarak sözleşme imzaladı. Törende 6 yıllık kontrata imza atan 26 yaşındaki sağ bek “Nereye gideceğim diye asla sorgulamadım. Sorduğum tek şey ‘Real Madrid’e gidiyor muyum?’ oldu. Liverpool’dan sadece Real Madrid için ayrılırdım” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Madridli taraftarlara imza dağıtan İngiliz sağ bek, 12 numaralı formayı giyecek. Trent Alexander-Arnold'ın Kulüpler Dünya Kupası’nda da yer alması bekleniyor.