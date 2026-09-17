Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Yönetim Kurulu tarafından 16 Eylül 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, 49. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi sırasında yaşanan üzücü olay Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

KKTOK tarafından yapılan açıklamada, Disiplin Kurulu tarafından karar verilene kadar lisanslı sporcuların lisanslarının geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Disiplin Kurulu nezdindeki soruşturmanın 17 Eylül 2026 itibarıyla başlatıldığı ve konunun tüm yönleriyle titizlikle inceleneceği ifade edildi.

Soruşturma sonucunda alınacak kararın, ilgili taraflarla birlikte basın mensuplarıyla da paylaşılacağı bildirildi.

KKTOK Disiplin Kurulu Başkanı Av. Selin Reis, açıklamasında sürecin titizlikle yürütüleceğini belirtti.