Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapıldı. Bu sezon 49. Kez yapılan Kuzey Kıbrıs Rallisi, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda hayata geçirildi. Gülgün Süt 49.Kuzey Kıbrıs Rallisi, 13 Eylül Pazar günü Yılmazköy, Kanlıköy ve Plümer etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından NEU Event Park’ta geçilen Gülgün Süt SSS ile tamamlandı. Toplamda 18 ekibin start aldığı zorlu rallide 10 ekip finişe ulaşmayı başarırken, zafere ulaşmayı başaran ekip 53 dakika 53.5 saniyelik dereceleriyle Carlot-Bezdikian Rally Team ekibi, Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ikilisi oldu. Beşok Racing Team ekibi İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi 55 dakika 07.3 saniyelik dereceleriyle ikinci olurken, Goodyear Racing Team ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi 59 dakika 29.9 saniyelik dereceleriyle üçüncü olmayı başaran ekip oldu.

Ömer Yıldız 2026 Mahalli Ralli Kupası’nda zafer Hüseyin Yarkıner-Tonguç Özyıldız ikilisinin

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra; Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Radyo Juke, Carlot Oto Galeri ve Doill’in de katkıları ile gerçekleştirilen yarışta Ömer Yıldız 2026 Mahalli Ralli Kupası birincisi Bilgimer Racing Team’den Hüseyin Yarkıner-Tonguç Özyıldız ikilisi oldu. İkinci Biricik Rally Team'den Hakan Biricik-Mehmet Bayraktar ikilisi olurken, üçüncü Çelebçi Motorsport'tan Mehmet Kaplan-Çağlar Barut ikilisi oldu.

Rallinin Sınıf 2 birincisi Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ikilisi olurken, ikinci Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Sınıf R birincisi İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi oldu. Sınıf 1 birincisi Hüseyin Yarkıner-Tonguç Özyıldız ikilisi, ikinci Hakan Biricik-Mehmet Bayraktar ikilisi ve üçüncü Mehmet Kaplan-Çağlar Barut ikilisi oldu. Sınıf 4 birincisi Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi, ikinci Birgen Bozcan-İkram Halbih ikilisi oldu. Sınıf N birincisi ise Hasan Piro Türkmen-Baran Bozok Noroğlu ikilisi oldu. Gençlerde birinci İlker Beşok-Şeref Karoağlan ikilisi, ikinci Hüseyin Yarkıner-Tonguç Özyıldız ikilisi ve üçüncü pilotlarda Buse Bilgimer, co-pilotlarda Baran B. Noroğlu oldu. Masterlerde birinci Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Kadın pilotlar birincisi Buse Bilgimer, ikincisi Birgen Bozcan oldu. Co-pilotlarda ise birinci İkram Halbih oldu. Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu özel ödülüne ise Erdaş Uçaner ve Berke Zeki seçildi.

Yarış sonunda ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde bulunan NEU Event Park’ta yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Gülgün Süt Mamulleri direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, Mustafa Betmezoğlu Fatoş Betmezoğlu, Mehmet Betmez