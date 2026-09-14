Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapıldı. Bu sezon 49. Kez yapılan Kuzey Kıbrıs Rallisi, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda hayata geçirildi. Gülgün Süt 49.Kuzey Kıbrıs Rallisi, 13 Eylül Pazar günü Yılmazköy, Kanlıköy ve Plümer etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından NEU Event Park’ta geçilen Gülgün Süt SSS ile tamamlandı. Toplamda 18 ekibin start aldığı zorlu rallide 10 ekip finişe ulaşmayı başardı.

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra; Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Radyo Juke, Carlot Oto Galeri ve Doill’in de katkıları ile gerçekleştirilen yarışta Ömer Yıldız 2026 Mahalli Ralli Kupası birincisi Bilgimer Racing Team’den Hüseyin Yarkıner-Tonguç Özyıldız ikilisi oldu. İkinci Biricik Rally Team'den Hakan Biricik-Mehmet Bayraktar ikilisi olurken, üçüncü Çelebçi Motorsport'tan Mehmet Kaplan-Çağlar Barut ikilisi oldu.

Rallinin Sınıf 2 birincisi Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ikilisi olurken, ikinci Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Sınıf R birincisi İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi oldu. Sınıf 1 birincisi Hüseyin Yarkıner-Tonguç Özyıldız ikilisi, ikinci Hakan Biricik-Mehmet Bayraktar ikilisi ve üçüncü Mehmet Kaplan-Çağlar Barut ikilisi oldu. Sınıf 4 birincisi Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi, ikinci Birgen Bozcan-İkram Halbih ikilisi oldu. Sınıf N birincisi ise Hasan Piro Türkmen-Baran Bozok Noroğlu ikilisi oldu. Gençlerde birinci İlker Beşok-Şeref Karoağlan ikilisi, ikinci Hüseyin Yarkıner-Tonguç Özyıldız ikilisi ve üçüncü pilotlarda Buse Bilgimer, co-pilotlarda Baran B. Noroğlu oldu. Masterlerde birinci Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Kadın pilotlar birincisi Buse Bilgimer, ikincisi Birgen Bozcan oldu. Co-pilotlarda ise birinci İkram Halbih oldu. Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu özel ödülüne ise Erdaş Uçaner ve Berke Zeki seçildi.

Yarış sonunda ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde bulunan NEU Event Park’ta yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Gülgün Süt Mamulleri direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, Mustafa Betmezoğlu Fatoş Betmezoğlu, Mehmet Betmezoğlu, Halil Betmezoğlu, Hasan Kahraman, Akile Kahraman ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir takdim etti.

GÜLGÜN SÜT KUZEY KIBRIS RALLİSİ 2026 DERECELERİ:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 6 Carlot-Bezdikian RT Hüseyin Şüküroğlu Kemal Topcuoğlu VW Polo GTI Rally2 2 53:53.5

2 17 Beşok Racing Team İlker Beşok Şeref Karaoğlan Canam Maverick R R 55:07.3

3 5 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2 59:29.9

4 15 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Tonguç Özyıldız Mitsubishi Lancer Evo VII 1 1:02:30.1

5 11 Biricik Rally Team Hakan Biricik Mehmet Bayraktar Subaru Impreza 1 1:02:39.8

6 16 Çelebçi Motorsport Mehmet Kaplan Çağlar Barut Mitsubishi Lancer Evo VI 1 1:04:28.1

7 9 Bilgimer Rally Team Buse Bilgimer Sabahattin Dağlı Mitsubishi Lancer Evo IX 1 1:04:50.4

8 14 Çelebçi Motorsport Remzi Hürkol Barış Hürkol Ford Fiesta R2 4 1:06:53.9

9 10 Çelebçi Motorsport Hasan P. Türkmen Baran B. Noroğlu Mitsubishi Lancer Evo IX N 1:10:47.2

10 21 Karaduman Rally Team Birgen Bozcan İkram Halbih Fiat Palio 4 1:44:24.7