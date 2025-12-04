Houston Rockets'ın Sacramento Kings'i 121-95 yendiği maçta "double-double" yapan Alperen Şengün, NBA kariyerinde tarihi bir başarıya imza attı.

Milli basketbolcu; 28 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla müsabakanın en skorer oyuncusu oldu.

ADINI EFSANELER ARASINA YAZDIRDI

Alperen Şengün, NBA'de tarih yazmaya devam ediyor... Şengün, NBA’de 5000+ sayı, 2500+ ribaund ve 1000+ asist istatistiklerine ulaşarak lig tarihinde bu seviyeye en genç yaşta gelen üçüncü oyuncu olmayı başardı.

Bu istatistiklere Alperen'den önce erişebilen isimler ise LeBron James ve Giannis Antetokounmpo oldu.

Milli pivot bu başarısıyla adını lig tarihinin özel listesine yazdırırken Houston cephesinde de yükselen grafiğiyle güven tazelemeye devam ediyor.

EuroBasket çeyrek finalinde "triple-double" yaparak turnuva tarihinde bunu yapan en genç olan milli yıldızımız, rekorlara bir yenisini eklemiş oldu.