Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Süleyman Demirel Üniversitesi’nde düzenlenen INHSC2025 4. Uluslararası ve 7. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi’nde başarıyla temsil edildi. DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, kongrede davetli ana konuşmacı olarak hem Türkçe hem de İngilizce sözlü sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ile öğrencilerinin yanı sıra İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Direktörü Dr. Arman Zargaran ve ekibiyle bir araya geldi. Buluşma ile gelecekte örnek teşkil edecek multidisipliner ortak çalışmaların başlatılması konusunda önemli adımlar atıldı.

Kongrede Prof. Dr. Tüzmen, gelişmiş moleküler yöntemlerle yürütülen multidisipliner genetik ve genomik çalışmalar, bilimsel uygulamalar kapsamında veri ve ölçümlerin değerlendirilmesi, genetik hastalıklarla ilgili araştırmalar ve yorumlanması gibi konuları detaylı şekilde ele aldı. Ayrıca tıp etiği, tele-cerrahi, teknolojik yenilikler ve güncel bilimsel gelişmeler üzerine kapsamlı tartışmalar gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından düzenlenen “Glutensiz Beslenme” çalıştayında, Prof. Dr. Tüzmen ve diğer davetli konuşmacılar dört farklı glutensiz tarifi uygulayarak kendi hazırladıkları börek ve kurabiyeleri tadım fırsatı buldu.

Prof. Dr. Tüzmen, DAÜ’nün evrensel ilke ve esaslarını temel alarak bilimsel disiplin ve sistematik düşünce bütünlüğünü öğrencilerine aktarmak için 2012 yılından itibaren uluslararası nitelikte sosyal ve bilimsel faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerine güçlü iletişim ağı geliştirme imkânları sağladıklarını, pek çok öğrencinin yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına kabul almasında doğrudan katkı sunduklarını ifade etti. Ayrıca DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki Temel Bilimler alanında öğrenciler ve akademisyenler ile çok sayıda makale ve kitap bölümü yayımlamayı başardıklarını vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitenin uluslararası başarılarını artıran bu tür bilimsel katılımların gurur verici olduğunu belirterek, Prof. Dr. Şükrü Tüzmen’i kutladı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün bilimsel üretime verdiği önemin altını çizerek, akademik kadronun bu tür etkinliklerde göstermiş olduğu özverinin üniversitenin evrensel misyonuna büyük katkı sağladığını dile getirdi