Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu’nun 1.Tasarruf ve Ekonomik Tedbirler Paketi’ni yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

Tasarruflara önce devletten başladıklarına dikkat çeken Üstel, resmi tören, resepsiyon, temsil, ağırlama ve organizasyon giderlerinde yüzde 50 tasarruf yapılacağını, devlet hizmet araçlarının kullanımının sınırlandırılacağını, akaryakıt giderlerinin yüzde 50’yi aşmayacak şekilde kontrol altına alınacağını, zorunlu münhaller dışında yeni kamu istihdamlarının geçici olarak durdurulacağını kaydetti.

Dar ve sabit gelirli vatandaşları korumayı da ihmal etmediklerini vurgulayan Başbakan Üstel, “Daha önce başlattığımız 6.000 TL + 6.000 TL destek ödemelerinden yararlanan asgari ücretli çalışanlarımızın, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerini de ilgili dairelerdeki hesaplarına yatırıyoruz” dedi.

Ayrıca yaptıkları yeni düzenleme ile destek programının kapsamını da genişlettiklerini ifade eden Başbakan Üstel, 60 yaş üstü olup emekli olmayan çalışanların da bu destekten yararlanabileceğini, part-time çalışanların da destek kapsamına alındığını belirtti.

Bugüne kadar 16 bin asgari ücretli çalışana ödeme yaptıklarını kaydeden Üstel, şu anda değerlendirme aşamasında yaklaşık 3 bin başvuru daha bulunduğunu, yoğun talep nedeniyle Bakanlar Kurulu kararı ile başvuru süresini 18 Mart tarihine kadar uzattıklarını duyurdu.

“TASARRUFLARA ÖNCE DEVLETTEN BAŞLIYORUZ”

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak bölgede yaşanan savaşın dünya ekonomisinde yaratabileceği dalgalanmaları yakından takip ettiklerini ve yaşanabilecek gelişmelerin ülkeye etkisini en aza indirmek için gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini belirtti.

Bu anlayışla Bakanlar Kurulu’nun, devleti, muhtemel ekonomik dalgalanmalardan korumak amacıyla 1. Tasarruf ve Ekonomik Tedbirler Paketi’ni hayata geçirme kararı aldığını ifade eden Üstel, “Burada özellikle altını çizmek istiyorum. Vatandaşımızdan tasarruf beklemeden önce devletin kendi harcamalarında disiplin sağlaması gerektiğine inanıyor ve tasarruflara önce devletten başlıyoruz” dedi.

Bu kapsamda iki gündür toplanan Bakanlar Kurulu’nun bazı tasarruf kararları ürettiğini kaydeden Üstel, buna göre, Bakanlar Kurulu’nun daha önce aldığı bir kararla bütçe ödeneklerindeki harcama kalemlerinde uygulamaya koyduğu yüzde 10 tasarruf oranını aynen korurken, belirli kalemlerde bu oranı artırarak yüzde 50’ye çıkardığını belirtti.

RESMİ TÖREN, RESEPSİYON, TEMSİL, AĞIRLAMA VE ORGANİZASYON GİDERLERİNDE YÜZDE 50 TASARRUF

1.Tasarruf ve Ekonomik Tedbirler Paketi kapsamında Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları paylaşan Üstel, resmi tören, resepsiyon, temsil, ağırlama ve organizasyon giderlerinde yüzde 50 tasarruf yapılacağını, hanehalkı yardım kalemlerinde yüzde 50 tasarrufa gidileceğini, devlet hizmet araçlarının kullanımının sınırlandırılacağını, akaryakıt giderlerinin yüzde 50’yi aşmayacak şekilde kontrol altına alınacağını kaydetti.

ZORUNLU MÜNHALLER DIŞINDA YENİ KAMU İSTİHDAMLARI GEÇİCİ OLARAK DURDURULACAK

Ek mesai ödeneklerinde yüzde 20 tasarruf yapılacağını, zorunlu olmadıkça ek mesai uygulanmayacağını ifade eden Başbakan Üstel, zorunlu münhaller dışında yeni kamu istihdamlarının geçici olarak durdurulacağını, üst kademe yöneticiler ve siyasi memurlar için harcırah ödemelerinin durdurulacağını ve Bakanlık bütçelerinde yer alan bazı mahalli projelerin geçici olarak ertelenerek, yalnızca zorunlu projelerin sürdürüleceğini kaydetti.

“6.000 TL + 6.000 TL DESTEK ÖDEMELERİNDEN YARARLANAN ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIMIZIN, SOSYAL SİGORTA VE İHTİYAT SANDIĞI PRİMLERİNİ DE İLGİLİ DAİRELERDEKİ HESAPLARINA YATIRIYORUZ”

Bir yandan tedbirler alırken diğer yandan her zaman olduğu gibi dar ve sabit gelirli vatandaşları korumayı da ihmal etmediklerini vurgulayan Başbakan Üstel, “Bu noktada asgari ücretle çalışan emekçilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. Daha önce başlattığımız 6.000 TL + 6.000 TL destek ödemelerinden yararlanan asgari ücretli çalışanlarımızın Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerini de ilgili dairelerdeki hesaplarına yatırıyoruz” dedi.

PART TİME ÇALIŞANLAR DA DESTEK KAPSAMINA ALINDI

Ayrıca yaptıkları yeni düzenleme ile destek programının kapsamını da genişlettiklerini ifade eden Başbakan Üstel, bu kapsamda 6.000 TL + 6.000 TL devlet desteğinin brüt ücret karşılığı üzerinden Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin çalışanların hesaplarına yatırıldığını kaydetti. Bu desteğin işverenin geriye dönük borcu olup olmadığına bakılmaksızın verileceğine dikkat çeken Üstel, 60 yaş üstü olup emekli olmayan çalışanların da bu destekten yararlanabileceğini, part-time çalışanların da destek kapsamına alındığını belirtti.

“YOĞUN TALEP NEDENİYLE BAKANLAR KURULU KARARI İLE BAŞVURU SÜRESİNİ 18 MART TARİHİNE UZATTIK”

Bugüne kadar 16 bin asgari ücretli çalışana ödeme yaptıklarını kaydeden Üstel, şu anda değerlendirme aşamasında yaklaşık 3 bin başvuru daha bulunduğunu, yoğun talep nedeniyle Bakanlar Kurulu kararı ile başvuru süresini 18 Mart tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.

“DEVLETİMİZİ VE HALKIMIZI KORUMAK İÇİN GEREKLİ TÜM ADIMLARI KARARLILIKLA ATIYORUZ”

Başbakan Üstel açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Hedefimiz açıktır. Yaşanabilecek tüm krizlere karşı, ekonomimizi koruyacağız, kamu harcamalarında disiplini sağlayacağız ve çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümet olarak gelişmeleri yakından izliyor, devletimizi ve halkımızı korumak için gerekli tüm adımları kararlılıkla atıyoruz."