Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2024-2025 sezonu başvuruları tamamlandı. 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde başlayacak olan Puma Kadınlar Ligi’nde fikstür 27 Aralık 2024 Cuma saat 14.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi takımlarının karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesi ise 7 Ocak 2025 Salı akşamı oynanacak.

Puma Kadınlar Ligi’ne katılacak takımlar şöyle;

PUMA KADINLAR LİGİ 2024-2025 SEZONU BAŞVURULARI

1461 İSKELE TRABZONSPOR

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

BALIKESİR SK

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

HAMİTKÖY ŞHSK

MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ

T. ERSALICI DİKMEN GÜCÜ SK

YENİCAMİ AK