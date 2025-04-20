STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Burak Mandıralı, Şahin Coşkun, Abdulkadir Karadağ

CİHANGİR: Hasancan Celal, Mikail Sivri, Selçuk Sergeç, Yusuf Beyazi (Dk.76 Oladimeji), Babacar Diop, Uğur Gök, Laurys Ndong Meye, Sercan Demirman (Dk.64 Berhan), Erol Aksunlar, Ali Bayır (Dk.70 Fikret), Omare Gassama

ÇETİNKAYA: Türkkan Delideniz, Moussa Traore (Dk.75 Ali Nazlıoğlu), Batuhan Calban, Ahmet Kara (Dk.24 Hamit), Cemal Şevket Kurt, Ussumane Djabi, Recep Arkol, Yasin Doğan (Dk.72 Arda Emre), Ahmet Hatay, Yusuf Kondoz, Kadir Erol

GOLLER: Dk.41 ve 47 Ali Bayır, Dk.45+3 Sercan Demirman, Dk.71 Laurys Ndong Meye (Cihangir) – Dk.44 Ussumane Djabi (Çetinkaya)

KIRMIZI KART: Dk.45 Yusuf Kondoz (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig’in 28. haftasında ligde hiçbir iddiaları kalmayan iki takım Cihangir ile Çetinkaya Cihangir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Cihangir konuk ettiği Çetinkaya’yı 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı.

Ev sahibi ekip maçın ilk yarısında baskılı bir oyun ortaya koyarken, 41. dakikada Ali Bayır ile öne geçti. 44. dakikada Ussumane Djabi, Çetinkaya adına beraberliği sağladıysa da, 45. dakikada Yusuf Kondoz çift sarı kartla Çetinkaya’yı 10 kişi bıraktı.

Cihangir 45+3. dakikada Sercan Demirman’ın attığı golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci devreye de iyi başlayan Cihangir, 47. dakikada Ali Bayır ve 71. dakikada Laurys Ndong Meye ile maçı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Cihangir puanını 55 yaparak 3. Sıradaki yerini korurken, Çetinkaya 44 puanla 6. sırada kaldı

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