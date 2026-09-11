(Haber – Ersin Orkoz)

AKSA Süper Lig'in ilk haftasında ligin iddialı takımı Mağusa Türk Gücü pazar günü Aslanköy ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-yeşilli ekip, ligin ilk haftasında oynayacağı Aslanköy

karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Teknik direktör Abbas Osum yönetimindeki MTG, Gaziköy Stadı'nda oynanacak mücadelede sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Mağusa Türk Gücü, ilk hafta karşılaşmasında hem ortaya koyacağı futbolla hem de alacağı sonuçla taraftarına umut vermeyi amaçlıyor. Aslanköy - Mağusa Türk Gücü karşılaşması pazar günü Gaziköy Stadı'nda oynanacak