Stat: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: İbrahim Katmer, Yalçın Kabacaklı, Furkan Türk

Baf Ü. Yurdu: Raif D. Pehlivan (Dk.75 Pavalachi), Ahmet Hatay(Dk.76 Marios S), Azat Tip, Gökhan Özer, Salih Sakallı (Dk.75 Osman Sakallı), Mustafa Çağlar (Dk.62 Ahmet Çakır), Ahmet Kılıç(Dk.62 Yahya), Kossi Adetu, Muhammet H. Çirkin, Matheus Pereira, Hadji Drame

Değirmenlik: Ozan Moroğlu, Ümitcan Babahan(Dk.84 Hüseyin Sadıklar), Barkın Özaşık Oğulcan Şengül, Caner İyici, Şükrü Erdoğan(Dk.59 Yasin), Motton Sayon, Deniz Kibar (Dk.71 Koray), Thompson O. Gavi (Hasan Ö. Paşa), Yusuf A. Ibrahim, Mustafa Süzgen (Dk.84 Hasan Tulum)

GOLLER: Dk.14 Dk. 87 Motton Sayon, Dk.30 Şükrü Erdoğan (P), Dk.35 Yusuf A. Ibrahim, Dk.79 Ümitcan Babahan (Değirmenlik)

İsmet KARAOSMAN

Aksa Süper Lig’in ilk haftasında ligin iki yeni ekibi Baf Ülkü Yurdu ile Değirmenlik karşı kaşıya gelirken, deplasman ekibi Değirmenlik mücadeleyi her iki devrede bulduğu gollerle 5-0 kazandı.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan ve İbrahim Katmer’in yönettiği karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Değirmenlik 14’üncü dakikada Motton Sayon’un golüyle 1 – 0 öne geçti. 30’uncu dakikada Değirmenlik’in kazandığı penaltıyı kullanan Şükrü Erdoğan skoru 2 – 0 yaptı. 35’inci dakikada Değirmenlik’in yabancı oyuncusu Yusuf A. Ibrahim’in ayağından bulduğu golle ilk devre 3 – 0 Değirmenlik üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devrede uzun süre rölantide giden maçın son 15 dakikasında Değirmenlik farkı açmayı başardı. 79’uncu dakikada Ümitcan Babahan’ın ayağından bulduğu golle Değirmenlik skoru 4 – 0 yaparken, maçın skorunu yabancı oyuncusu Motton’un kafa golü belirledi. 0 – 5

Değirmenlik bu galibiyetle sezona farklı bir başlangıç yaptı, Baf Ülkü Yurdu ise yıllar sonra döndüğü Süper Lig’e farklı mağlubiyetle başladı.

Ligin 2’nci haftasında Baf Ülkü Yurdu Karşıyaka deplasmanına gidecek, Değirmenlik de Küçük Kaymaklı’yı ağırlayacak.