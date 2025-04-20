Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Atlar, Ahmet Genç

Dumlupınar: Mahmut, Mert, Adjessa, Orhan, Berk Büyükkal, Mehmet Altın (75.Dk Hikmet), Arda Yatman (75.Dk Olcay), Yasin, Doğukan Gören, Berk Güçlücan (75.Dk Yıldıray), Nazım (46.Dk Godwin)

DTB: Dursun Cem, Kenan (75.Dk Serhat),Niba,Tunahan, Doğukan Demirman (60.Dk Toure), Arda Eren (75.DK Selim), Rifat, Mustafa Salk (90.Dk Farouk), Ali Savaşan, Billy (90.Dk Kaan), Emre Soytürk

Goller: 37.Dk Arda Yatman (Dumlupınar)- 32.Dk Ali Savaşan, 64.Dk Arda Metin, 80.Dk Selim, 90.DK Toure (DTB)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 28. Hafta maçında Dumlupınar, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti.

Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Dumlupınar – Doğan Türk Birliği maçını Kerem Eran yönetti. Maça hızlı başlayan Doğan Türk Birliği, Dumlupınar karşısında pozisyonlar üretirken 32’de Ali Savaşan ile 1 – 0 öne geçti. Golden sonra Doğan Türk Birliği Arda ile net pozisyondan yararlanamazken, Dumlupınar Arda Yatman ile beraberliği yakaladı. 1 – 1

İkinci devrede de dakikalar ilerledikçe Doğan Türk Birliği baskısını artırırken, Arda kaçırdığı pozisyondan sonra 64’te takımını öne geçirdi. 1 – 2

Doğan Türk Birliği öne geçtikten sonra yorulan rakibi karşısında son bölümde üstünlüğünü artırırken, Selim ve Toure’nin golleriyle maçı 4 – 1 kazandı.

(Foto: Özgür GÖKSEL)