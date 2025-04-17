Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Ülviye Beşe, İsmet Ünlüsoyer, Çağakan Kılıç

Base Basketbol: Kotak (3), Emeka (10), Jamela (7), Günay (12), Ada (3), Eric (2), Davidson (14)

Akdeniz Spor Birliği: Dadi, Cenker (17), Joshua (2), Hamit (14), Cuat (7), Abdul Ghaffat (19), Mustafa, Halit (7), Kağan, Emirhan (2)

İlk periyot: 14-15

İlk yarı: 29-38

Üçüncü periyot: 42-57

Basketbol federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde iki yenilgisiz takımın mücadelesinde 76-51 kazanan Akdeniz Spor Birliği, Base Basketbolun yenilmezliğine son vererek devreyi lider bitirdi. Güzelyurt’ta oynanan maça iki takım da etkili girdi ve ilk periyotu 15–14 Akdeniz önde geçti. İkinci periyotta etkili olan Akdeniz farkı açtı ve devreyi 38-29 önde bitirdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Akdeniz farkı açarak maçı 76-51 kazandı ve ligin ilk devresini yenilgisiz lider bitirdi. Base ise ilk yenilgisini aldı. Maçta Akdeniz adına Cenker 17 sayı, 8 ribaund 6 asist 23 verimlilik ve Abdul Ghafar da 29 sayı, 11 ribaund 4 blok ve 38 verimlilikle maçın etkili isimleri oldular.