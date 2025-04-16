Bir dönem Hatayspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza'dan şoke eden haber geldi.

Hatayspor forması giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, Çin’de hayatını kaybetti.

Gabonlu futbolcunun Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Boupendza'nın ölümünde intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca Boupendza'nın düştüğü sırada kardeşinin de evde olduğu iddia edildi. Kardeşiyle yaşadığı bir tartışma sonucu da olayların gelişmiş olabileceği ifade edildi.

Boupendza, ocak ayı sonunda Rapid Bükreş'ten Çin'in Zhejiang FC kulübüne transfer olmuştu.

Gabonlu futbolcu son olarak 12 Nisan'da Shanghai Shenhua'ya karşı oynanan maçta forma giymişti.