1974 Barış Harekatı sırasında, bir Yunan askerinin aldığı, Lefkoşa Havalimanı hava kontrol kulesindeki "Kıbrıs Cumhuriyeti" bayrağı önceki gün, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas'a verildi.

Palmas, bayrağın, “NİKİ” operasyonu kapsamında gizlice Ada’ya gelen Yunan komandoların “savaşçı ruhunu hatırlattığına” dikkat çekti.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros, Yunan askerinin aldığı ve ölümüne kadar tasarrufunda bulundurduğu bayrağın sözde “Kithrea“ (Değirmenlik) baş keşişinin inisiyatifiyle alındığı ve önceki gün Palmas’a teslim edildiği bilgisini verdi.

Habere göre Palmas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “tarihi hatıra” olarak nitelediği bayrağın tarihi önemine işaret etti.

Palmas bayrağın “NİKİ” Operasyonu kapsamında NORATLAS tipi uçaklarla gizlice Ada’ya gelen Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 33. Komando Filosu ve 1. Komando Filosunun Lefkoşa Havaalanı'nı “savunma çabaları sırasında gösterdiği savaşçı ruhu” da hatırlattığını kaydetti.