Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin sonuç bildirgesinin, Kıbrıslı Türklerin eşit haklardan yararlanmasının önündeki engeller konusunda endişesini dile getirdiği belirtildi.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin sonuç bildirgesinin ayrıca Rum Yönetimi açısından “eleştirel ve tavsiye” olarak nitelendirilebileceği de ifade edildi.

Kathimerini gazetesi ilgili haberi “BM, Kıbrıslı Türkler İçin Kulaklarımızı Çekti” başlığıyla aktarırken, ilgili sonuç bildirgesinde karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık hakkı elde etmesindeki zorluklar konusunda imada bulunduğunu ve Rum Yönetimi’nden ayrımcılık yapılmaksızın vatandaşlık hakkına ulaşma pratiğini garanti altına almasını istediğini yazdı.

Habere göre, Komite, Türkçenin sadece eğitimde değil kamu yönetiminde kullanılmasıyla ilgili muhtemel ayrımcılıklar konusunda da endişesini dile getirirken bunu “kısıtlı” olarak nitelendirdi.

Sonuç bildirgesi yayınlanmadan önce Komite Başkanı Türk olan Gün Kut, uzun saat süren sunumda bulundu ve Rum Yönetimi’ne karşı olan endişeleri dile getirdi.

Sonuç bildirgesi çerçevesinde yine Rum Yönetimi’ni işaret ederek basında, sosyal medyada ve diğer sosyal ağlarda Kıbrıslı Türklere, yabancılar ve özellikle göçmen işçilere karşı yabancı düşmanlığı söylemlerinin izlenmesinde ve göğüslenmesinde yetersiz kalındığını ifade edildi.

Gazete ayrıca Komite’nin özellikle tarım, ev işleri ve hizmetlerinde çalışan yabancı işçilerin suistimal edildiğine de dikkati çektiğini yazdı.