Rum yönetimi, Şap hastalığı nedeniyle uğradıkları zararın tazmin edilmesi talebiyle bir süredir eylem yapan besicilere ödeyeceği tazminatı artırma ve gelir desteği dahil bir dizi destek kararı aldı.

Fileleftheros'un “35,6 Milyon euroluk Devasa Tazminat… Şap Hastalığı: Ödemeler AB Ortalamasının 150-200 Katı” başlığıyla manşete çektiği haberine göre hayvan besicilerinin de katıldığı dünkü Özel Danışma Komitesi toplantısında, hayvancılar tarafından tatmin edici bulunmayan önceki tazminat miktarı 35,6 milyon euroya çıkarıldı.

Gazete buna rağmen bir grup besicinin, hayvanlarının itlaf edilmemesi talebiyle bugün Rizoelia Çemberi’nde eylem yapmaya hazırlandığını kaydetti.

Alınan kararlardan birinin, itlaf edilen küçükbaş hayvan başına, cinsinin değerine göre değişecek 47-240 euro arasında, sığır başına 2 bin 500’e kadar, domuz başına 5 bin euro tazminat ödenmesi, ilk ödemelerin gelecek hafta başlaması olduğu belirtildi.

Habere göre dünkü toplantıda ayrıca hayvan besicilerine, işlerini yeniden kurana kadar 12 ay boyunca işçi, eski giderler, sosyal sigorta ve mali yükümlülüklerini kapsayacak şekilde gelir desteği verilmesine karar verildi.

Hayvancıların, yeniden ayakları üzerinde durana kadarki geçiş döneminde yem ihtiyacı da Rum yönetimi tarafından karşılanacak.

Rum yönetiminin, Güney Kıbrıs’taki üretim maliyeti yüksekliğini dikkate alarak Avrupa referansından yüzde 150-200 daha fazla tazminat ödemeye karar verdiğini belirten gazete Avrupa’daki tazminat referansının ortalama küçükbaş hayvanlar için 140, sığırlar için bin ve domuzlar için 126 euro olduğu bilgisini de verdi.

Aynı gazete “Hayvancıların Sesi” isimli derneğe bağlı bir grup hayvan besicisinin, hayvanların itlaf edilmemesi talebiyle bugün “Rizoelia Çemberi”nde eylem yapacağını, söz konusu mevkide hiçbir şekilde eylem yapılmayacağına vurgu yapan Rum polisinin ise alarmda olduğunu aktardı.

Habere göre Rum polisi eylemcilere, geçen yıl geçen mitingler ve yürüyüşler ile ilgili yasayı hatırlatarak, eylem için seçilen noktanın, ana arterlerin kavşak noktası olması nedeniyle “kırmızı çizgi olduğu” vurguladı. Rum polisi göstericilere, trafik akışını etkilemeyecek daha uygun bir alternatif yer göstermek niyetinde olduklarını belirterek polis ile karşı karşıya gelmeme çağrısı yaptı.

Alithia ise “Bir Hafta Ertelediler… Besiciler Geri Adım Attı ve Protestoyu İptal Etti” başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberinde Rum Adalet Bakanı’nın, Larnaka’da polis ile yaptığı uzun toplantı sonrasında bugün protesto eylemine hazırlanan besicilere “yolu kapatmaya kalkarlarsa engellenecekleri” uyarısında bulunduğunu yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Hayvan Besicilerinin Sesi” derneği başkanını telefonla arayarak “taleplerini incelemek” için süre istediğini belirten gazete derneğin, Hristodulidis’in isteğini kabul ettiğini kaydetti. Derneğin “ilk kez endişelerimizi ve ciddi sorunlarımızı dinleme niyeti görüyoruz” açıklaması yaptığı aktarılan haberde başka detay verilmedi.