Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs’ta yapılacak genel seçime rekor sayıda adaylık başvurusu yapıldı.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Elikkos İlias’ın önceki gün yaptığı açıklamaya göre, adaylık için 753 kişinin başvurduğunu, bunlardan 744’ünün parti tabanlı, 9’unun da bağımsız aday olduğunu yazdı.

Habere göre İlias, 2021'deki seçime 15 partinin girdiğini; bugün ise 19 parti olduğunu, milletvekili adaylığına başvurunun bir önceki seçime göre 102 kişi arttığını söyledi.

ADAYLARDAN YÜZDE 70'İ ERKEK, YÜZDE 29'U KADIN

İlias, 753 adaylık başvurusunun 529’unun (yüzde 70,3) erkek adaylar, 224’ünün de (yüzde 29,7) kadın adaylar tarafından yapıldığını kaydederek, bazı partilerin, her seçim bölgesindeki koltuk sayısı kadar aday içeren tam aday listesiyle seçime katılırken, bazı partilerin ise belirli adaylarla veya yalnızca belirli seçim bölgeleri için başvuru yaptığını kaydetti.

Bu arada, Politis gazetesi de Limasol’da ikamet eden 89 yaşındaki Hristakis Rotsidis’in, milletvekilliğine adaylık başvurusu yaptığını yazdı.

Haberde, bağımsız aday olan Rotsidis’in müzisyen olduğu ve seçimdeki en yaşlı aday olduğu ifade edildi.